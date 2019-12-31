Гончарук: украинская энергосистема может стать частью европейской в 2023 году

Однако для этого нужно отказаться от роSSийской и белорусской.

Украинская энергосистема может стать частью европейской в 2023 году. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире программы "Сегодня".

"Необходимые документы уже подписаны, просто надо над этим работать. Мы надеемся, что в 2023 году это объединение сетей, украинской и европейской, уже произойдет. Это даст возможность, в том числе и нашей атомной генерации, даже экспортировать электроэнергию, и на этом зарабатывать. Сейчас, на самом деле, проблема экспорта из Беларуси значительно преувеличена. Откровенно говоря, там не такие большие объемы", – отметил премьер.

Он подчеркнул, что для присоединения к европейской энергосистеме нужно будет отказаться от роSSийской и белорусской, но "это историческое решение уже принято".

Напомним, что импорт электроэнергии из РоSSии начался в октябре после того, как депутаты разрешили закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

4 декабря Верховная Рада запретила импорт электроэнергии из РоSSии по двусторонних договорах и на внутрисуточном рынке. Об этом говорится в законопроекте №2233 о внесении изменений в закон о рынке электроэнергию, за который во втором чтении и в целом проголосовали 274 депутатов.