Во Львовской области чиновника задержали на взятке в помещении Центра предоставления админуслуг

В кабинете у подозреваемого нашли $12300.

Во Львовской области чиновника задержали на взятке в помещении Центра предоставления админуслуг
Фото: #facebook#.com/dbr.gov.ua

Чиновника Государственного архитектурно-строительного контроля города Стрый Львовской области задержали на получении взятки прямо в помещении Центра предоставления административных услуг.

По версии следствия, он требовал от предпринимателя $4000 за решение вопроса относительно ввода в эксплуатацию нежилого помещения площадью 790 м. Об этом сообщили на странице ГБР в Facebook.

"Подумав некоторое время, начальник отдела органа, который должен контролировать законность и соблюдение нормативов в сфере архитектуры и строительства, решил увеличить сумму взятки до $5500, с чем его и задержали", – добавили в бюро.

Фото: #facebook#.com/dbr.gov.ua
Во время обыска в кабинете чиновника изъяли $12300. Ему объявили о подозрении в вымогательств и получении неправомерного вознаграждения.

Фото: #facebook#.com/dbr.gov.ua

Напомним, 2 декабря правоохранители задержали руководителя одного из отделов Тернопольской районной государственной администрации во время получения части взятки.

Чиновник требовал от гражданина взятку за утверждение строительных паспортов застройки земельного участка и декларации о начале выполнения строительных работ.

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