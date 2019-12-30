В Кабмине отменили брифинг по газу

Брифинг в Кабинете министров по вопросу газовых переговоров с РФ , который первоначально планировался на 20:30 понедельника, отменен.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что время начала брифинга несколько раз переносили, однако, в конце концов, журналистам сообщили, что из-за сохраняющейся неясности со временем брифинг было решено отменить.

В пресс-центре агентству уточнили, что в случае появления новой информации, она будет передана по стандартным каналам связи.

В брифинге планировалось участие премьер-министра Алексея Гончарука, главы Минэкоэнерго Алексея Оржеля, главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и исполнительного директора НАК Юрия Витренко.

Ранее в понедельник Кабмин разрешил "Нафтогазу" подписать два договора с "Газпромом": о предоставлении услуги по организации транспортировке газа территорией страны на 2020-2024 годы, а также об урегулировании существующих газовых споров и основных условиях дальнейших взаимоотношений по организации транзита газа с "Газпромом".

В то же время сами тексты договоров не приложены к распоряжению. Информация о подписании этих документов с "Газпромом", а также межоператорских соглашений Оператора ГТС Украины с "Газпромом" и оператором словацкой ГТС также отсутствует. Соответствующие переговоры начались в Вене 26 декабря.