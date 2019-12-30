С начала суток на Донбассе произошло два обстрела, ранен украинский военный

Огонь велся из снайперских винтовок.

С начала суток на Донбассе произошло два обстрела, ранен украинский военный
Фото: facebook.com/backandalive

С начала суток 30 декабря в зоне боевых действий на Донбассе произошло два обстрела, ранен украинский военный. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"За текущие сутки вооруженные формирования РоSSийской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции наших подразделений из снайперских винтовок", – уточнили в Минобороны.

Оба обстрела произошли рядом с Новомихайловкой и Песками.

Напомним, за сутки 29 декабря роSSийско-оккупационные войска семь раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

В тот же день на Донбассе состоялся обмен. Среди тех, кого Украина передала в рамках обмена, пятеро "беркутовцев", обвиняемых в деле о расстреле Небесной сотни, а также – воевавший за "ДНР" бразилец Лусварги.

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