Адвокаты экс-беркутовцев призвали Зеленского пересмотреть оценку событий Евромайдана

"Надо наконец подвести черту и перестать делить страну на Майдан и Антимайдан".

Адвокаты бывших беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Институтской в феврале 2014 года, которых 29 декабря в рамках обмена передали боевикам "ДНР" и "ЛНР", обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом пересмотреть события Революции достоинства и дать им "адекватную правовую оценку".

Соответствующее обращение адвокатов экс-беркутовцев: Стефана Решко, Александра Горошинского и Игоря Варфоломеева, - есть в распоряжении hromadske.

По их словам, во время обмена на Зеленского и самих экс-беркутовцев "вылились тонны информационной грязи и упреки в измене".

"Этим обращением мы хотим, чтобы хотя бы вы, шестой президент Украины, гарант Конституции, наконец услышали нас, и мы хотим донести свою позицию публично. Для наших подзащитных это решение (принять участие в обмене, - ред.) было не менее сложным, чем для вас. Ключевым обстоятельством, что обусловило его принятие, было не попытка уйти от ответственности, а невозможность добиться справедливой оценки действий наших подзащитных со стороны Генпрокуратуры и суда. Сам факт включения их в списки на обмен подтверждает, что дело политическое", - говорится в обращении.

Как отметили адвокаты, не все граждане Украины считают события 2014 года Революцией достоинства, и вроде бы на неподконтрольной территории "остро воспринимают несправедливость судебного процесса" над тогдашними силовиками.

Защитники экс-беркутовцев называют дискриминацией тот факт, что активистов Евромайдана "освободили от ответственности", а взамен правоохранителям устроили "инквизицию".

Также адвокаты считают, что у Зеленского, который "вероятно" наблюдал за расстрелами на Майдане через СМИ , и у большинства людей "сложилось определенное предубеждение" относительно тех событий.

Сами Решко, Горошинский и Варфоломеев уверены, что Революция достоинства была государственным переворотом, а политики, которые после него пришли к власти, на протяжении пяти лет "систематически героизировали Майдан и дискредитировали всю правоохранительную систему страны".

Адвокаты пожаловались, что за эти годы власть встречалась с семьями погибших активистов, но игнорировала семьи пострадавших и погибших милиционеров.

"В основе дела Майдана лежит политическая составляющая, поскольку эти события стали поводом для смены политической власти в стране способом, не предусмотренным Конституцией, а потому и решение дела Майдана в политическом смысле лежит в предоставлении правильной оценки событий февраля 2014 года обществом, с юридической точки зрения - в адекватной правовой оценке, которая заключается в коррекции обвинения наших подзащитных или объявление амнистии всем участникам противостояния событий 2014 года, в том числе работникам правоохранительных органов. Этим надо наконец подвести черту и перестать делить страну на Майдан и Антимайдан", - говорится в обращении.

В связи с этим адвокаты считают, что основанием для обмена экс-беркутовцев стали "безысходность и безнадежность". Поэтому они просят Зеленского "дать сигнал к честной оценке событий 20.02.2014".

Напомним, 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Из плена боевиков вернулись 76 украинцев.

В рамках обмена Украине в частности передала бывших беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Институтской.