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2019-12-30
ФСБ заявила о задержании двоих украинцев на админгранице с Крымом
Имен задержанных не называют.
Фото: vesti.ru
В Федеральной службе безопасности РоSSии заявили о задержании двоих украинцев, которых обвиняют в попытке покинуть Крым в обход роSSийских пунктов пропуска.
Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на близкое к роSSийским властям Крыма издание "Крыминформ".
Как отмечает СМИ, роSSийские силовики задержали мужчин в темное время суток.
Сообщается, что "украинцы имеют криминальное прошлое" и на территории аннексированного Крыма "перебивались случайными заработками".
В ФСБ не называют имен задержанных мужчин. Их публичных комментариев нет.
Ранее в декабре ФСБ заявила о задержании сторонника "Правого сектора" за подготовку теракта. По информации спецслужбы, он намеревался взорвать местный орган самоуправления.