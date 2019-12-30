ФСБ заявила о задержании двоих украинцев на админгранице с Крымом

В Федеральной службе безопасности РоSSии заявили о задержании двоих украинцев, которых обвиняют в попытке покинуть Крым в обход роSSийских пунктов пропуска.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на близкое к роSSийским властям Крыма издание "Крыминформ".

Как отмечает СМИ , роSSийские силовики задержали мужчин в темное время суток.

Сообщается, что "украинцы имеют криминальное прошлое" и на территории аннексированного Крыма "перебивались случайными заработками".

В ФСБ не называют имен задержанных мужчин. Их публичных комментариев нет.

Ранее в декабре ФСБ заявила о задержании сторонника "Правого сектора" за подготовку теракта. По информации спецслужбы, он намеревался взорвать местный орган самоуправления.