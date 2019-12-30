"Оператор ГТС Украины" отчитался о завершении своей части переговоров с "Газпромом"

Глава ОГТСУ летит в Брюссель для подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream.

Украина и РоSSия в понедельник, 30 декабря, завершили четырехдневный переговорный газовый марафон в Вене.

Об этом сообщил в фейсбуке глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"Сегодня в 5:28 утра закончили практически круглосуточный четырехдневный переговорный марафон с "Газпромом" в Вене. Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи - своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил", - написал он.

Напомним, газовые переговоры начались в четверг, 26 декабря, и шли все выходные. По их итогам должны быть подписаны три документа: межоператорское соглашение между "Оператором ГТС Украины" и "Газпромом", договор об организации транзита между "Нафтогазом" и "Газпромом", мировое соглашение между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Вечером 29 декабря "Газпром" заявлял о прибытии в Вену руководства компаний, ответственных за подписание подготовленных документов. Ожидалось окончательное согласование пакета документов в соответствии с протоколом от 20 декабря. Кроме того, 28 декабря сообщалось, что Кабинет министров Украины согласовал подписание мирового соглашения с роSSийским "Газпромом" в рамках договоренностей о продлении транзита газа. Соглашение касается отказа Украины от штрафа на 7,4 миллиарда долларов в антимонопольном деле.

27 декабря "Газпром" также выплатил Украине почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, который стал на сторону "Нафтогаза" в транзитном споре. Украинская сторона подтвердила погашение долга, а президент Владимир Зеленский назвал это очередной победой.