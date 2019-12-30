Президент Туркменистана устроил конное представление в манеже

Гурбангулы Бердымухамедов посетил Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс.

Президент Туркменистана устроил конное представление в манеже
Гурбангулы Бердымухамедов
Фото: Скриншот видео

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс, посмотрел выступления акробатов, выполняющих трюки с лошадьми, а затем сам выступил на арене.

Этому были посвящены первые 15 минут выпуска новостей на канале Altyn Asyr.

Отечается, что Бердымухамедов посмотрел репетицию группы национальных конных игр "Галкыныш", которая на самом деле была полноценным представлением, сыгранным для одного человека. Подчиненные президента также наблюдали представление на соседней трибуне.

Джон Оливер испек самый большой в мире торт с фотографией Бердымухамедова, падающего с лошади

Посмотрев номера с трюками на лошадях, Бердмымухамедов побеседовал с наездниками, подарил им новогодние подарки. Главным сюрпризом для группы "Галкыныш" стали $50 тыс. - "за выдающиеся достижения". Дети из коллектива группы прочли президенту стихотворения и в подарок получили от него диски с его рэп-композицией "Ровач" (о скакуне по кличке Ровач).

Затем руководитель коллектива Пыгы Байрамдурдыев предложил президенту прокатиться на новом скакуне светлой масти по кличке Ак ёл (дословно "светлая дорога"). Бердымухамедов забрался в седло и сделал несколько кругов по манежу.

Государственное агентство TDH по этому поводу написало, что конь "продемонстрировал природную грацию и чуткое взаимопонимание с наездником", а главу государства эти мгновения "вдохновили на метафоричные строки - пожелания родному народу светлого пути по белым дорогам".

Напомним, в апреле в рамках национального праздника - Дня туркменского скакуна - Бердымухамедов исполнил песню про коня.

В июне Бердымухамедов решил провести внезапную проверку войск национальной армии, в ходе которой показал военным, как стрелять по мишеням на велосипеде.

Президент Туркменистана также на учениях показывал силовикам, как правильно обращаться с огнестрельным и холодным метательным оружием.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украина передала боевикам воевавшего за "ДНР" бразильца Лусварги, - адвокатУкраина передала боевикам воевавшего за "ДНР" бразильца Лусварги, - адвокат
Судья Конституционного суда Мельник подал в отставку, - СМИСудья Конституционного суда Мельник подал в отставку, - СМИ
В РФ парень, заявивший о подброшенных ему Росгвардией наркотиках, найден обезглавленнымВ РФ парень, заявивший о подброшенных ему Росгвардией наркотиках, найден обезглавленным
Полиция выписала подозрение по инциденту с сотрудником Шарий.net в киевском судеПолиция выписала подозрение по инциденту с сотрудником Шарий.net в киевском суде
ГБР начало расследование против ГУ ГосЧС в Луганской области из-за пожара в интернатеГБР начало расследование против ГУ ГосЧС в Луганской области из-за пожара в интернате
Блок рекламы


Похожие новости
Под прокуратурой во Львове устроили пикет из-за обмена "беркутовцев"Под прокуратурой во Львове устроили пикет из-за обмена "беркутовцев"
Оккупанты устроили обстрел неподалеку Крымского, ранен украинский военныйОккупанты устроили обстрел неподалеку Крымского, ранен украинский военный
Под Офисом президента провели митинг за отставку АваковаПод Офисом президента провели митинг за отставку Авакова
В Тбилиси совершено покушение на сына первого президента ГрузииВ Тбилиси совершено покушение на сына первого президента Грузии
Рада приняла законопроект про ВСК без процедуры импичмента президентаРада приняла законопроект про ВСК без процедуры импичмента президента
Президент назначил замминистра Кислицу постпредом Украины в ООНПрезидент назначил замминистра Кислицу постпредом Украины в ООН
Особый статус Севастополя – одна из причин аннексии Крыма, - представитель президентаОсобый статус Севастополя – одна из причин аннексии Крыма, - представитель президента
Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни за госизменуЭкс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни за госизмену
Разработчики законопроекта о легализации игорки попали в ловушку, - президент лотерейного оператораРазработчики законопроекта о легализации игорки попали в ловушку, - президент лотерейного оператора
75-летнего экс-президента Судана приговорили к двум годам заключения за коррупцию75-летнего экс-президента Судана приговорили к двум годам заключения за коррупцию
Последние новости
Подгружаем последние новости