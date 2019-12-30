Президент Туркменистана устроил конное представление в манеже

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс, посмотрел выступления акробатов, выполняющих трюки с лошадьми, а затем сам выступил на арене.

Этому были посвящены первые 15 минут выпуска новостей на канале Altyn Asyr.

Отечается, что Бердымухамедов посмотрел репетицию группы национальных конных игр "Галкыныш", которая на самом деле была полноценным представлением, сыгранным для одного человека. Подчиненные президента также наблюдали представление на соседней трибуне.

Джон Оливер испек самый большой в мире торт с фотографией Бердымухамедова, падающего с лошади

Посмотрев номера с трюками на лошадях, Бердмымухамедов побеседовал с наездниками, подарил им новогодние подарки. Главным сюрпризом для группы "Галкыныш" стали $50 тыс. - "за выдающиеся достижения". Дети из коллектива группы прочли президенту стихотворения и в подарок получили от него диски с его рэп-композицией "Ровач" (о скакуне по кличке Ровач).

Затем руководитель коллектива Пыгы Байрамдурдыев предложил президенту прокатиться на новом скакуне светлой масти по кличке Ак ёл (дословно "светлая дорога"). Бердымухамедов забрался в седло и сделал несколько кругов по манежу.

Государственное агентство TDH по этому поводу написало, что конь "продемонстрировал природную грацию и чуткое взаимопонимание с наездником", а главу государства эти мгновения "вдохновили на метафоричные строки - пожелания родному народу светлого пути по белым дорогам".

Напомним, в апреле в рамках национального праздника - Дня туркменского скакуна - Бердымухамедов исполнил песню про коня.

В июне Бердымухамедов решил провести внезапную проверку войск национальной армии, в ходе которой показал военным, как стрелять по мишеням на велосипеде.

Президент Туркменистана также на учениях показывал силовикам, как правильно обращаться с огнестрельным и холодным метательным оружием.