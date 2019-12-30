Пришло время РоSSии освободить всех украинских политзаключенных, - посол Британии

Мелинда Симмонс также подчеркнула важность наказания тех, кто убивал украинцев.

?Пришло время РоSSии освободить всех украинских политзаключенных, - посол Британии
Мелинда Симмонс
Фото: #twitter#.com/melsimmons24

Посольство Великобритании в Украине приветствует обмен удерживаемыми лицами, который состоялся в воскресенье, 29 декабря.

Об этом заявила посол Британии Мелинда Симмонс.

"Я приветствую долгожданное возвращение украинцев, которые находились в плену на неконтролируемой территории. Президенту Зеленскому пришлось принимать тяжелые решения для выполнения договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки", и для возвращения их домой. Теперь пришло время РоSSии освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в РФ и Крыму", - написала посол в своем Twitter.

I welcome the long overdue return of #Ukrainians imprisoned in the non govt controlled areas. Pres.Zelensky had to make tough decisions to deliver Normandy 4 summit deal and bring them home. Time now for Russia to release all Ukrainian political prisoners held in Russia & Crimea

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) 29 грудня 2019 р.

Симмонс также подчеркнула важность наказания тех, кто убивал украинцев.

"Остается важным вынести справедливые приговоры в отношении всех лиц, ответственных за тяжкие преступления, включая насилие против протестующих на Майдане и теракт в Харькове в 2015 году", - добавила посол.

It remains important justice is pursued for all those responsible for serious crimes, including violence against #Maidan protesters, and the Kharkiv attack in 2015

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) 29 грудня 2019 р.

Напомним, договоренность об обмене пленными была достигнута на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря. В воскресенье, 29 декабря, состоялся обмен, в ходе которого в Украину вернули 76 человек, а роSSийским наемникам на Донбассе передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Среди тех, кого Украина передала в рамках обмена, - пятеро "беркутовцев", обвиняемых в деле о расстреле Небесной сотни, а также воевавший за "ДНР" бразилец Лусварги. Генеральная прокуратура заявила, что изменение меры пресечения "беркутовцам" на личное обязательство не означает прекращение суда над ними. Суд продолжится, при необходимости, - заочно.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украина передала боевикам воевавшего за "ДНР" бразильца Лусварги, - адвокатУкраина передала боевикам воевавшего за "ДНР" бразильца Лусварги, - адвокат
Судья Конституционного суда Мельник подал в отставку, - СМИСудья Конституционного суда Мельник подал в отставку, - СМИ
В РФ парень, заявивший о подброшенных ему Росгвардией наркотиках, найден обезглавленнымВ РФ парень, заявивший о подброшенных ему Росгвардией наркотиках, найден обезглавленным
Полиция выписала подозрение по инциденту с сотрудником Шарий.net в киевском судеПолиция выписала подозрение по инциденту с сотрудником Шарий.net в киевском суде
ГБР начало расследование против ГУ ГосЧС в Луганской области из-за пожара в интернатеГБР начало расследование против ГУ ГосЧС в Луганской области из-за пожара в интернате
Блок рекламы


Похожие новости
На дачу премьера РоSSии Медведева специально завезли снег – НавальныйНа дачу премьера РоSSии Медведева специально завезли снег – Навальный
В РоSSии назвали обмен "шагом к дальнейшей реализации" Минских соглашенийВ РоSSии назвали обмен "шагом к дальнейшей реализации" Минских соглашений
У Зеленского пообещали включить крымских политзаключенных в следующий обменУ Зеленского пообещали включить крымских политзаключенных в следующий обмен
Омбудсмен заявила о систематическом нарушении прав крымских политзаключенныхОмбудсмен заявила о систематическом нарушении прав крымских политзаключенных
Рябошапка решил прямо во время судебного заседания поменять прокуроров в деле о расстреле Небесной СотниРябошапка решил прямо во время судебного заседания поменять прокуроров в деле о расстреле Небесной Сотни
Фермера Бутрименко, сдавшего боевикам "ДНР" украинских спецназовцев, внесли в список на обмен, - адвокатФермера Бутрименко, сдавшего боевикам "ДНР" украинских спецназовцев, внесли в список на обмен, - адвокат
Младшая дочь фюрера РФ вошла в совет при правительстве РоSSииМладшая дочь фюрера РФ вошла в совет при правительстве РоSSии
НАБУ пришло с обыском в Министерство информполитики из-за бренда Ukraine NOWНАБУ пришло с обыском в Министерство информполитики из-за бренда Ukraine NOW
Суд может освободить из-под стражи беркутовцев из "черной роты" для обмена, - адвокатСуд может освободить из-под стражи беркутовцев из "черной роты" для обмена, - адвокат
Зеленский подписал закон, который запрещает поставки электроэнергии из РоSSииЗеленский подписал закон, который запрещает поставки электроэнергии из РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости