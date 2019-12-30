Освобожденный украинец Савин рассказал о пленных, сидевших с ним в Макеевской колонии и не попавших на обмен

Он также рассказал, что кроме официальных тюрем, в "ДНР" есть скрытые.

??Освобожденный украинец Савин рассказал о пленных, сидевших с ним в Макеевской колонии и не попавших на обмен
Василий Савин
Фото: Громадське

Освобожденный в результате обмена Василий Савин назвал имена украинцев, которых вместе с ним держали в Макеевской колонии строгого режима.

Об этом сообщает "Громадське радио".

"Там остались прекрасные ребята... Владимир Синюков. Паша Корсун, военный, ехавший в КамАЗе. Его не отдали. Максим Тимофеев... вот его мама здесь, на коляске. Старый человек, ее отдали. А Максим, инвалид второй группы, его не отдали. Также остается там шахтер Гена Матвийчук, у него сломан позвоночник, пол позвоночника отсутствуют, металлический стержень, он остается в подвале. Саша Шелест и Корсун (преподаватель института, 60 лет) остаются в подвале. Прекрасные ребята Сергей Мазуров. Сергей и Дмитрий Караберюш всегда были в списке, за два дня до обмена их выбросили из списка", - рассказал Савин.

"Когда приезжала типа "омбудсманка ДНР" Морозова, я прорвался через охрану и спросил: почему не подтверждают тех, кого видят? Нас всех выгнали на плац. "Вы же их видите - говорю ей, - почему не подтверждаете? А она мне: "Если я их подтвержу, то Украина может не отдать тех, кого мне надо. А еще там остаются Твердый, Самдулов, Матюшенко (жена недавно с плакатом стояла возле Администрации Президента). Воробей Вася. Все они остаются там", - добавил он.

Савин также добавил, что, кроме официальных тюрем, в "ДНР" есть скрытые.

"Там Средневековье, где пытают, выбивают показания. Когда Путин врет, что там нет их тюрем, хочется плюнуть в экран", - сказал бывший заложник.

Напомним, в воскресенье, 29 декабря, состоялся обмен удерживаемыми лицами, в ходе которого в Украину вернули 76 человек, а наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Среди тех, кого Украина передала в рамках обмена, - пятеро "беркутовцев", обвиняемых в деле о расстреле Небесной сотни, а также воевавший за "ДНР" бразилец Лусварги.

Вечером освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Владимир Зеленский.

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