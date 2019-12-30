В РоSSии назвали обмен "шагом к дальнейшей реализации" Минских соглашений

По мнению Грызлова, теперь Украина должна закрепить особый статус Донбасса в Конституции.

В РоSSии назвали обмен "шагом к дальнейшей реализации" Минских соглашений
Фото: news.drom.ru

Обмен удерживаемыми лицами, который в воскресенье провели Украина и так называемые "Л/ДНР", стал новым шагом в выполнении комплекса Минских соглашений.

Об этом заявил представитель РоSSии на переговорах в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов, передает ТАСС.

"Сегодняшнее событие - это шаг к дальнейшей реализации всего комплекса гуманитарных и политических мероприятий, которые зафиксированы в Минских договоренностях. Надеемся, что теперь Киев сможет перейти к реализации своих политических обязательств по согласованию в контактной группе всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, в том числе по закреплению данного статуса в Конституции", - отметил он.

Грызлов заявил, что украинские власти взяли на себя обязательство не преследовать освобожденных в рамках обмена.

В то же время обмен удерживаемыми Грызлов назвал "проявлением политической воли с обеих сторон".

Ранее сообщалось, что 14 человек не захотели участвовать в обмене удерживаемыми между Украиной и боевиками и отказались возвращаться на неподконтрольную Украине территорию.

Среди тех, кого Украина передала в рамках обмена, - пятеро "беркутовцев", обвиняемых в деле о расстреле Небесной сотни, а такжевоевавший за "ДНР" бразилец Лусварги.

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