?У Зеленского пообещали включить крымских политзаключенных в следующий обмен

"Ни один гражданин Украины, крымский татарин или украинец, не забыт".

Крымские политзаключенные будут включены в следующий этап обмена удерживаемыми между Украиной и Россией .

Об этом заявили в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым.

"В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических пленников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ . Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается - сегодня состоялся первый этап, анонсированный Президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения", - говорится в сообщении.

В представительстве Зеленского в АРК заверили, что "ни один гражданин Украины, крымский татарин или украинец, не забыт. Борьба за каждого нашего гражданина продолжается".