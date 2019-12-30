У Зеленского пообещали включить крымских политзаключенных в следующий обмен

"Ни один гражданин Украины, крымский татарин или украинец, не забыт".

?У Зеленского пообещали включить крымских политзаключенных в следующий обмен
Фото: facebook.com/ppu.gov.ua

Крымские политзаключенные будут включены в следующий этап обмена удерживаемыми между Украиной и Россией.

Об этом заявили в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым.

"В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических пленников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается - сегодня состоялся первый этап, анонсированный Президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения", - говорится в сообщении.

В представительстве Зеленского в АРК заверили, что "ни один гражданин Украины, крымский татарин или украинец, не забыт. Борьба за каждого нашего гражданина продолжается".

Напомним, на саммите "нормандской четверки" в Париже вопрос освобождения заключенных РФ крымских татар не обсуждался. При этом Владимир Зеленский по результатам встречи заявил, что возвращение по формуле "всех на всех" будет проходить в отношении тех захваченных лиц, которые удерживаются на территории Украины и оккупированных территориях. Следующий этап - арестованные в РоSSии и в Крыму.

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