СБУ опубликовала полный список освобожденных в рамках обмена украинцев

Служба безопасности Украины опубликовала полный список украинцев, освобожденных из плена боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР". Среди них - 12 военных и 64 гражданских.

"В результате обмена на Родину вернулись, в частности: 12 военнослужащих (трое из которых находились в местах лишения свободы на территории ОРДЛО с 2015 года), 64 гражданских (семнадцать из которых содержались с 2015-2016 годов)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, обмен 29 декабря проходил в два этапа: пленных с "ЛНР" привезли на КПВВ "Майорск", пленных с "ДНР" обменивали на территории Горловки. По предварительной информации, на оккупированную часть Донецкой и Луганской области из Украины вернулись 123 человека.