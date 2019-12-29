СБУ опубликовала полный список освобожденных в рамках обмена украинцев

Из плена в Украину вернулись 76 человек.

Служба безопасности Украины опубликовала полный список украинцев, освобожденных из плена боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР". Среди них - 12 военных и 64 гражданских.

"В результате обмена на Родину вернулись, в частности: 12 военнослужащих (трое из которых находились в местах лишения свободы на территории ОРДЛО с 2015 года), 64 гражданских (семнадцать из которых содержались с 2015-2016 годов)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, обмен 29 декабря проходил в два этапа: пленных с "ЛНР" привезли на КПВВ "Майорск", пленных с "ДНР" обменивали на территории Горловки. По предварительной информации, на оккупированную часть Донецкой и Луганской области из Украины вернулись 123 человека.

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