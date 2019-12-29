Украина передала боевикам воевавшего за "ДНР" бразильца Лусварги, - адвокат

Рыбин сообщил об обмене еще четырех его клиентов, среди которых - украинка.

Украина передала боевикам воевавшего за "ДНР" бразильца Лусварги, - адвокат
Архивное фото
Фото: Макс Требухов

В рамках обмена, который состоялся 29 декабря, Украина передала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на их стороне. Об этом сказал его адвокат Валентин Рыбин, передает Громадське.

Рыбин сообщил, что кроме Лусварги, Украина передала боевикам еще ряд его клиентов:

  • гражданина РФ Руслана Гаджиева, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе;

  • фигуранта дела о беспорядков в Одессе 2 мая 2014 Сергея Долженкова;

  • россиянина Олега Доронина, который воевал на Донбассе, его в 2016 году приговорили к 13 годам тюрьмы;

  • украинку Дарью Мастикашеву, подозреваемого в государственной измене. Она гражданская жена бывшего охранника роSSийского политика Бориса Березовского, женщину обвиняли в том, что она вербовала в Украине диверсантов.

В то же время, по информации адвоката, Александр Каратай, которого освободили из-под стражи вместе с Мастикашевой, отказался переходить на подконтрольную боевикам территорию и участвовать в обмене.

Напомним, Лусварги обвинили в том, что с сентября 2014 года по май 2015 года он находился в составе подразделения боевиков "ДНР" "Викинг" и выполнял функции управляющего ротой, инструктора и разведчика, а также принимал участие в боевых действиях в Донецкой области.

2 мая 2019 года Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области признал Лусварги виновным по ч.1 258-3 (Создание террористической группы), ч.2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК и приговорил к 13 годам лишения свободы.

29 декабря состоялся обмен осужденными и удерживаемыми лицами между Украиной и так называемыми "ДНР" и "ЛНР". На момент публикации новости Офис президента подтвердил освобождение 25 украинцев.



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