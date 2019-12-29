Под прокуратурой во Львове устроили пикет из-за обмена "беркутовцев"

Под прокуратурой во Львове устроили пикет в связи с обменом "беркутовцев" и других обвиняемых на пленных из так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщил журналист Владимир Семкив на своей странице в Фейсбук.

Активисты зажгли дымовые шашки и обклеили здание плакатами с надписями "Небесную сотню убили еще раз", "Совершено государственную измену".

Фото: facebook.com/volodymyr.semkiv

Фото: facebook.com/volodymyr.semkiv

Фото: facebook.com/volodymyr.semkiv

Напомним, пятерых "беркутовцев", обвиняемых в деле о расстреле Небесной сотни, привезли на КПВВ "Майорск" для обмена на пленных украинцев, удерживаемых в так называемых "ДНР" и "ЛНР".

28 декабря Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко, Павлу Аброськину с содержания под стражей на личное обязательство. Аналогичную меру пресечения избрали находившимся под домашним арестом Сергею Тамтуре и Александру Маринченко.

Их судят за превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Евромайдана.

Процесс над беркутовцами был близок к стадии дебатов, его финал прогнозировали на 2020 год. Состоялось больше 200 результативных заседаний, каждое длилось от 2 до 6 часов. Это самое важное и прогрессивное дело из всех "майдановских" дел. В нем больше 200 потерпевших.