Боевики в очередной раз не пустили миссию ОБСЕ на оккупированную территорию

В декабре зафиксировано 59 отказов.

Боевики в очередной раз не пустили миссию ОБСЕ на оккупированную территорию
ОБСЕ на подконтрольной Украине территории в районе Богдановки, 9 ноября 2019
Фото: https://www.facebook.com/pg/pressjfo.news

Боевики в субботу, 28 декабря, в очередной раз отказали представителям миссии ОБСЕ в доступе на неподконтрольную правительству Украины территорию. Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК, ссылаясь на отчет миссии от 28 декабря.

"В очередной раз в ежедневном отчете от 28 декабря СММ ОБСЕ информирует об отказе патрулю миссии в проезде на временно оккупированную территорию Донецкой области через блокпосты возле населенных пунктов Верхнешироковское и Староласпа", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пункте пропуска у населенного пункта Изварино Луганской области патрулю миссии было предложено вообще покинуть указанный район.

В целом с начала декабря боевики 59 раз отказали представителям миссии ОБСЕ в доступе на оккупированные территории.

"Такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований РоSSийской Федерации и передвижения или подготовку войск", - считают в СЦКК.

Отмечается, что мандат миссии ОБСЕ предусматривает свободный и безопасный доступ ее представителей по всей территории Украины. Все подписанты Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением.

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