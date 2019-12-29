Сенцов осудил выдачу "беркутовцев" в обмен на пленных ОРДЛО

"Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения ценностей, за которые эти герои сражались".

Сенцов осудил выдачу "беркутовцев" в обмен на пленных ОРДЛО
Олег Сенцов
Фото: Эскендер Ганиев

Бывший политзаключенный Олег Сенцов осудил выдачу "беркутовцев" в обмен на пленных ОРДЛО. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

"Не все ребята будут освобождены даже с ОРДЛО - кто-то останется в руках боевиков. Крымские татары и другие наши политзаключенные и в дальнейшем будут сидеть в роSSийских тюрьмах. Невиновны. За это Украина отдаст настоящих убийц: роSSийских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев. И дело не только в том, что у нас почти не остается этого «мужского обменного фонда» (очень циничное и практическое выражение) и для нового возвращения своих заложников, украинское правительство будет вынуждено в дальнейшем торговать интересами страны с врагом. А в том, что этот шаг оставляет нас главного - справедливости", - написал он.

Режиссер считает, что "беркутовцев" нельзя было отпускать до объявления им приговора.

"Я очень рад за этих ребят и их семьи, которые сегодня должны встретиться. Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернение ценностей, за которые эти герои дрались. Потому что они не скажут спасибо за то, что дело расстрела людей на Майдане не было закончено хотя бы приговором виновным. Почти через шесть лет мы начали возвращаться в ту точку, с которой все началось", - считает Сенцов.

Напомним, Олег Сенцов находился за решеткой под надуманными обвинениями с мая 2014 года по сентябрь 2019 года. РоSSия отпустила его в рамках обмена 35 на 35.

28 декабря суд отпустил для обмена пленными пятерых “беркутовцев”, подозреваемых в расстреле Небесной сотни, боевикам также передадут троих обвиняемых в теракте возле харьковского Дворца спорта, которых накануне приговорили к пожизненному заключению.

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