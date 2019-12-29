Возле Лукьяновского СИЗО начался протест против освобождения "беркутовцев"

Возле Киевского следственного изолятора (Лукьяновское СИЗО) начали собираться люди, которые выступают против освобождения из-под стражи "беркутовцев" Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

По состоянию на 22:45 возле ворот изолятора собрались около 150 человек, среди них есть, например, шоумен Сергей Притула.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Напомним, что 28 декабря Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения "беркутовцам" Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко, Павлу Аброськину с содержания под стражей на личное обязательство. Аналогичную меру пресечения избрали находившимся под домашним арестом Сергею Тамтуре и Александру Маринченко.

Все они внесены в список на обмен.

Их судят за превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Евромайдана.

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