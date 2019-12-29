ГПУ: суд над "беркутовцами" продолжится, при необходимости - заочно

Пятилетний судебный процесс - самый важный из всех "майдановских" дел.

Генеральная прокуратура заявила, что изменение меры пресечения пятерым "беркутовцам" на личное обязательство не означает прекращение суда над ними.

Об этом говорится на сайте ГПУ.

"Судебное разбирательство будет продолжено, а они будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда. В случае невыполнения обвиняемыми обязанностей и установления обстоятельств, что обвиняемые скрываются от суда с целью уклонения от уголовной ответственности, судом будет принято решение об объявлении их в розыск. После объявления обвиняемых в межгосударственный и / или международный розыск может быть принято решение о проведении заочного уголовного производства", - сказано в заявлении.

Напомним, что 28 декабря Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения "беркутовцам" Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко, Павлу Аброськину с содержания под стражей на личное обязательство. Аналогичную меру пресечения избрали находившимся под домашним арестом Сергею Тамтуре и Александру Маринченко.

Все они внесены в список на обмен.

Их судят за превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Евромайдана.

Процесс над беркутовцами был близок к стадии дебатов, его финал прогнозировали на 2020 год. Состоялось больше 200 результативных заседаний, каждое длилось от 2 до 6 часов. Это самое важное и прогрессивное дело из всех "майдановских" дел. В нем больше 200 потерпевших.