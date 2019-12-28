Филарет продолжает назначать епископов, ПЦУ призвала его остановиться

Почетного патриарха назвали "архиереем на покое"

Филарет продолжает назначать епископов, ПЦУ призвала его остановиться
Фото: new.cerkva.info

Почетный патриарх Филарет (Денисенко) 27 декабря провел архиерейский собор своей непризнанной церкви, на котором было принято решение избрать трех новых епископов.

Как говорится на сайте УПЦ КП, Хмельницким и Каменец-Подольским епископом станет архимандрит Варсонофий (Качан), Черновицким и Буковинским - архимандрит Никон (Шинкарюк), Одесским и Балтским - Никон (Граблюк).

В соборе приняли участие шесть архиереев во главе с Филаретом.

Православная церковь Украины заявила, что это решение не соответствует канонам и не имеет юридической силы.

"Будучи фактически архиереем на покое, он [Филарет] не имеет никаких канонических и уставных прав на созыв и проведение церковных собраний, на избрание и рукоположение архиереев", - говорится на сайте ПЦУ.

"Поэтому каждый человек, объявленный «епископом» в незаконным способ со стороны почетного патриарха Филарета и «назначенный», в частности, на кафедру, где уже есть законный архиерей - не епископ... Призываем почетного патриарха Филарета и его нынешнее окружение остановиться, одуматься, повернуть с избранного ими пути лжи и обмана на путь истины, прекратить попытки с участием роSSийских и пророSSийских деятелей разрушения Поместной церкви на радость врагам Украины", - сказано в заявлении.

Напомним, 20 июня в Киеве была восстановлена Украинская православная церковь Киевского патриархата во главе с Филаретом. Вместе с ним от ПЦУ откололись два архиерея из РоSSии - архиепископ Белгородский и Обоянский Иоасаф (Шибаев) и епископ Валуйский Петр (Москалев). В этот же день были избраны еще два будущих епископа УПЦ КП - архимандрит Андрей (Маруцак) и иеромонах Илья (Зеленский).

24 июня Синод ПЦУ отстранил Филарета от управления Киевской епархией, но в знак признания былых заслуг сохранил за ним место в епископате.

Филарет отказался признавать решения Православной церкви Украины, объявив ее "так называемой" церковью.

В начале декабря 2019 года Синод ПЦУ фактически отправил Филарета на пенсию, сохранив за ним Владимирский собор и резиденцию в центре Киева на Пушкинской улице.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На западной границе Украины образовались километровые очередиНа западной границе Украины образовались километровые очереди
"Я не верю!": на Майдане в Киеве проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь"Я не верю!": на Майдане в Киеве проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь
Нефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотникиНефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотники
Судья Конституционного суда Мельник подал в отставку, - СМИСудья Конституционного суда Мельник подал в отставку, - СМИ
Полиция выписала подозрение по инциденту с сотрудником Шарий.net в киевском судеПолиция выписала подозрение по инциденту с сотрудником Шарий.net в киевском суде
Блок рекламы


Похожие новости
"Евросолидарность" призвала Зеленского дать оценку заявлениям Путина о "русской территориий Украины""Евросолидарность" призвала Зеленского дать оценку заявлениям Путина о "русской территориий Украины"
Собор ПЦУ призвал Филарета прекратить самоизоляциюСобор ПЦУ призвал Филарета прекратить самоизоляцию
Конституционный суд рассмотрит правомерность президента назначать главу КГГАКонституционный суд рассмотрит правомерность президента назначать главу КГГА
Под Офисом президента в Киеве продолжается акция "Варта на Банковой"Под Офисом президента в Киеве продолжается акция "Варта на Банковой"
ПЦУ пожизненно сохранила за Филаретом Владимирский собор и резиденцию в центре КиеваПЦУ пожизненно сохранила за Филаретом Владимирский собор и резиденцию в центре Киева
Филарет снова заявил, что томос ПЦУ - не настоящийФиларет снова заявил, что томос ПЦУ - не настоящий
Рада призвала парламенты стран НАТО инициировать ускорение предоставления Украине ПДЧ (исправлено)Рада призвала парламенты стран НАТО инициировать ускорение предоставления Украине ПДЧ (исправлено)
Рада призвала Зеленского подтвердить заявку Украины на ПДЧ в НАТОРада призвала Зеленского подтвердить заявку Украины на ПДЧ в НАТО
Тимошенко призвала власть "убрать руки от журналистов и не нарываться"Тимошенко призвала власть "убрать руки от журналистов и не нарываться"
Денисова призвала послов Армении, Румынии и Беларуси прийти на суды по "делу Хизб ут-Тахрир"Денисова призвала послов Армении, Румынии и Беларуси прийти на суды по "делу Хизб ут-Тахрир"
Последние новости
Подгружаем последние новости