Зеленский подтвердил дату обмена пленными 29 декабря

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что обмен пленными между Украиной и ОРДЛО может состояться 29 декабря. Об этом глава государства заявил в субботу во время поездки в Ивано-Франковскую область, говорится на сайте президента.

"Честно говоря, я не люблю… мы еще не осуществили эту самую сложную задачу этого года, скажем так. Должен быть обмен завтра… должен быть. Мы ждем этого, но пока должна быть полностью завершена верификация всех людей", - заявил он.

В то же время Зеленский не стал комментировать формулу обмена пленными.

Ранее сегодня роSSийские СМИ сообщили, что представители так называемой "ДНР" готовятся к обмену на 29 декабря. Боевики заявили, что украинская сторона передаст 87 человек, а Киеву выдадут 55 людей.

Ранее сообщалось, что Украина и террористические "республики" Донбасса проведут обмен пленными на контрольном пункте пропуска "Майорск".