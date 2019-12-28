В штабе ООС отказали журналистам в аккредитации на обмен пленными

Участие прессы в процессе не предусмотрено.

В штабе ООС отказали журналистам в аккредитации на обмен пленными
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Фото: Макс Левин

В пресс-центре Операции объединенных сил отказали журналистам в аккредитации на обмен пленными, который должен состояться 29 декабря на КПВВ "Майорск". Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Спикер штаба Виталий Саранцев сообщил, что "фото и видеоматериалы предоставит аппарат президента", поскольку штаб ООС не является организатором.

"Работа прессы на данном мероприятии не предусмотрена. К сожалению. Не будем ни мы работать, ни вы. Это не наше решение. Мы это мероприятие только обеспечиваем - даем техническую помощь, медицинскую, охрану. Решения принимают не в штабе ООС", - рассказал спикер штаба.

"Офис президента пообещал предоставить все стримы, которые они там по возможности сделают, и видео. Максимально быстро они все передадут и нам, и вам", - добавил Саранцев.

Сегодня Зеленский подтвердил, что обмен пленными между Украиной и ОРДЛО состоится 29 декабря. Однако верификация списков еще не завершена. Боевики заявили, что украинская сторона передаст 87 человек, а Киеву выдадут 55 людей.

Ранее стало известно, что генпрокурор Руслан Рябошапка требовал освободить для обмена ряд обвиняемых, в том числе по делу о расстреле Небесной сотни и теракте у харьковского Дворца спорта.

Напомним, ранее в Одессе суд отпустил для обмена 11 подозреваемых в терроризме. Кроме того, роSSийским боевикам передадут фигуранта "дела 2 мая" Сергея Долженкова. Также сообщалось, что на обмен пойдут боевики, захватившие Мариупольское ГУВД 9 мая 2014 года.

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