Аграрный комитет рекомендовал депутатам принять закон о рынке земли

Комитет завершил рассмотрение всех правок.

Аграрный комитет рекомендовал депутатам принять закон о рынке земли
Фото: Михаил Палинчак

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики завершил рассмотрение всех поправок к законопроекту о рынке земли и рекомендовал депутатам принять его во втором чтении. Об этом сообщил советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак на своей странице в фейсбук.

«Только что аграрный комитет рассмотрел и одобрил окончательную версию ко второму чтению законопроекту 2178-10 о внедрении рынка земли. Преград для голосования в сессионном зале уже не осталось», - написал Мушак.

Ранее сообщалось, что аграрный комитет останется без новогодних каникул из-за земельного закона. Более 4000 правок планировали рассматривать до 10 января. К 26 декабря рабочей группе удалось объединением сократить число правок до 2500. Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в худшем случае правки к законопроекту о земле могут заблокировать работы Верховной Рады на 3-4 месяца.

В первом чтении законопроект о земле приняли еще в середине ноября.

11 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что вынесет вопрос о продаже сельскохозяйственной земли иностранцам на всеукраинский референдум после того, как парламент проголосует закон о земельной реформе в первом чтении.

Согласно соцопросу Института Горшенина, 86,1% украинцев против открытия рынка земли для иностранцев, 47,4% опрошенных выступают против запуска рынка земли для граждан Украины и украинских компаний.

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