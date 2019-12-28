В роSSийском университете ввели курс о пси-воздействии и перекодировке национального сознания

Составителем курса является бывший преподаватель Высшей школы КГБ.

В роSSийском университете ввели курс о пси-воздействии и перекодировке национального сознания
Фото: https://www.mirea.ru/

Около двух тысяч студентов РоSSийского технологического университета (МИРЭА) в зимнюю сессию сдают зачеты по курсу «Национальная система информационной безопасности». В его рамках студенты изучают «план Даллеса», «пси-воздействие» и «боевые мемы», передает «Медуза».

В презентации к зачету для четвертого курса, которая оказалась в распоряжении издания, также фигурируют термины «перекодировка национального сознания», «расовое оружие» и «духовная война».

«Большая часть материалов посвящена «видам воздействий в условиях ведения информационных войн». К тактикам «духовной войны» презентация относит «перекодировку национального самосознания» и «замену национального костюма на одежду "унисекс"», - говорится в материале.

Автором презентации указан бывший преподаватель Высшей школы КГБ Виталий Григорьев, возглавляющий в вузе одну из кафедр. Он рассказал, что стал составителем всего курса.

Вопросы журналистов Григорьев назвал актом «той самой информационной войны, про которую я рассказываю». Он подчеркнул, что лекционный материал подтверждается источниками.

Автор курса уточнил, что под «планом Даллеса» подразумевает директиву Совета национальной безопасности США 1948 года. При этом сам документ цитируется в презентации под видом фейкового, передает издание. Григорьев цитирует выдержки из директивы не по оригиналу, а по его переработанной версии из романа «ЦРУ против СССР» Николая Яковлева.

В пресс-службе университета объяснили, что презентация Григорьева — это часть четырехчасовой вводной лекции к курсу «Национальная система информационной безопасности».

«Терминология и понятия, которые якобы являются ненаучными и используются в преподавании дисциплины, рассматриваются как примеры того арсенала средств, который используют в зарубежных странах для воздействия на роSSийскую молодежь и ведение информационной войны. Основной посыл: чтобы побеждать, надо знать врага, его идеологию и методы борьбы», — рассказали в РТУ МИРЭА.

Напомним, в начале 2019 года организация "ЕС против дезинформации" сообщала, что в течение пяти лет главным объектом роSSийской дезинформации является Украина. По мнению экспертов, основа информационной войны РФ - дегуманизация, деморализация и обвинения.

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