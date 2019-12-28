Кабмин утвердил тарифы на пересадку органов

Самой дешевой в Украине является трансплантация почки, самой дорогой - пересадка печени.

Кабинет министров утвердил тарифы на услуги по трансплантации органов.

Соответствующее постановление правительства № 1083 было принято еще 18 декабря.

Согласно документу, стоимость аллотрансплантации почки (от живого донора или донора-трупа) будет стоить 324 тыс. грн, АВО-несовместимая трансплантация почки - 721 тыс. грн.

Цена трансплантации сердца/комплекса "сердце-легкие" составляет 535 тыс грн, а пересадка печени или части печени - 855 тыс.

Стоимость пересадки гемопоэтических стволовых клеток установлена от 1,3 млн грн. Донорская резекция печени будет стоить 116,1 тыс. грн.

К пересадке органов можно будет прибегать по медицинским показаниям и направлению лечащего врача. Кроме того, трансплантация будет разрешена пациентам в неотложном состоянии.

Напомним, Рада отложила на год запуск электронной системы трансплантации - до 1 января 2021 года.

25 декабря в Украине впервые за 15 лет провели пересадку сердца. Операцию в Ковельской районной больнице Волынской области провела бригада врачей Института сердца Минздрава во главе с Борисом Тодуровым. Донором стал молодой мужчина, который погиб в аварии. Его родственники дали согласие на забор органов.

В той же райбольнице параллельно трансплантировали и одну почку, вторую отправили в столичный Институт Шалимова, где под утро тоже проведи операцию.