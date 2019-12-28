Пристайко запросил у Германии военную помощь для Украины

"Речь идет о нашем выживании".

Пристайко запросил у Германии военную помощь для Украины
Фото: Укринформ

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Германия отказала в военной помощи Украине, и выразил надежду, что Берлин пересмотрит это решение.

Об этом глава украинского МИД заявил в интервью изданию RND.

"Мы очень благодарны за финансовую поддержку со стороны Германии и политическую поддержку федерального правительства. Наш запрос о военной помощи, к сожалению, был отклонен. Я надеюсь, что Берлин пересмотрит эту осторожную позицию и все же примет решение об укреплении обороноспособности Украины", - сказал Пристайко.

По его словам, Украина высоко оценивает усилия Германии и Евросоюза по разрешению конфликта. Однако этого "недостаточно, чтобы прекратить гибель людей", посетовал глава МИД Украины.

"Речь идет о нашем выживании", - добавил министр.

Кроме того, Пристайко призвал сохранять санкции в отношении РоSSии.

Ранее в декабре президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет государства на 2020 год, согласно которому предусмотрена финансовая военная помощь для Украины в размере 300 млн долларов.

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