Семьи Героев Небесной Сотни требуют у Рябошапки объяснений в связи с заменой прокуроров по делу Майдана

После суда адвокаты и пострадавшие поехали в Гепрокуратуру, к ним вызвали наряд полиции.

Семьи Героев Небесной Сотни требуют у Рябошапки объяснений в связи с заменой прокуроров по делу Майдана
Фото: facebook.com/HeavenlyHundredLawyers

Семьи Героев Небесной сотни требуют немедленных объяснений от генерального прокурора Руслана Рябошапки в связи с заменой прокуроров в деле о расстреле активистов Евромайдана.

Об этом информирует Адвокатская совещательная группа.

Сообщается, что родственники погибших Героев Небесной сотни вместе с представителями пришли в ГПУ, чтобы встретиться с генпрокурором.

"Господин генеральный прокурор, имейте мужество встретиться с семьями Героев Небесной сотни и объяснить им, почему вы поменяли группу прокуроров в уголовном производстве по обвинению беркутовцев черной роты!", - заявила представитель потерпевших Елена Сторожук.

Адвокаты и потерпевшие в деле о расстрелах Героев Небесной сотни приехали под ГПУ. Однако генпрокурор к ним не вышел. Поэтому они прикрепили обращение к Рябошапке к двери Генпрокуратуры.

Позже Елена Сторожук сообщила, что под здание ГПУ приехала полиция.

"Рябошапка нас услышал. Приехали патрульные по вызову "о скоплении митингующих перед ГПУ"", - написала она в фейсбуке.

Как сообщалось, судья Апелляционного суда Васильева во время слушания апелляционной жалобы в деле о расстреле Небесной Сотни зачитала постановление Генерального прокурора Руслана Рябошапки о том, что в дело вводят новую группу прокуроров, а прокуроров, которые поддерживали обвинение в деле - Алексея Донского, Яниса Симонова, Игоря Земского и Дениса Иванова - исключают из группы прокуроров.

Напомним, в Апелляционном суде Киева 27 декабря рассматривалась апелляционная жалоба экс-”беркутовцев” Олега Янишевского, Александра Маринченко, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуры, обвиняемых в преступлениях, приведших к смерти 49 людей на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Жалоба была подана на решение Святошинского суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Адвокаты потерпевших и прокуроры по делу, который до сих пор поддерживали обвинение, заявили о том, что необходимо время для прояснения полномочий прокуроров и изучения ситуации и попросили отложить рассмотрение дела. В конечном итоге суд перенес рассмотрение апелляции на 28 декабря.

Накануне поступила информация о включении экс-"беркутовцев" в список на обмен. По словам прокурора Яниса Симонова, попытка включить экс-"беркутовцев" из этого дела в обменный список предпринимается не в первый раз. И для того, чтобы это осуществить, через Апелляционный суд пытаются снять с них арест.

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