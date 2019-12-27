Полиция выписала подозрение по инциденту с сотрудником Шарий.net в киевском суде

Речь идет о Виталии Регоре из т.н. "Добровольческого движения ОУН".

Полиция выписала подозрение по инциденту с сотрудником Шарий.net в киевском суде
Виталий Регор
Фото: Виталий Регор / "ВКонтакте"

Прокуратура объявила о подозрении одному из участников инцидента с сотрудником пророSSийского блогера Анатолия Шария возле Апелляционного суда Киева, где рассматривалась мера пресечения волонтеру и медику Юлии Кузьменко в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, в пятницу, 27 декабря 2019 года, сообщено о подозрении 29-летнему жителю Киевской области по факту совершения противоправных действий в отношении журналиста, которые имели место 24декабря у здания Киевского апелляционного суда.

Полиция квалифицирует события как нападение на журналиста.

"Действия подозреваемого выразились в преследовании журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью, а также хулиганских действиях относительно него, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 171 и ч. 2 ст. 296 УК Украины", - говорится в сообщении.

Фото: Макс Требухов

Учитывая, что в отношении указанного мужчины длится судебное разбирательство в другом уголовном производстве по ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 263 УК Украины, стороной обвинения подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, которое будет подано в Соломенский районный суд города Киева.

Кроме того, в прокуратуре сообщили что в рамках уголовного производства, начатого в связи с инцидентом у Киевского апелляционного суда, также расследуется факт причинения телесных повреждений указанному журналисту, квалифицированный по ч. 2 ст. 345-1 УК Украины. В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление лиц, причастных к этому преступлению, и сбору соответствующих доказательств.

По данным активиста Сергея Стерненко, речь идет о Виталии Регоре из т.н. "Добровольческого движения ОУН". В сентябре 2016 сообщалось, что в Киеве неизвестный с ножом напал на добровольца ОУН. Виталию Регору было нанесено восемь ножевых ранений. Регор попал в реанимацию.

Как сообщалось, 24 декабря сотрудников блогера Анатолия Шария прогнали из зала заседаний Киевского апелляционного суда, где рассматривалось дело волонтера Юлии Кузьменко.

Антонину Белоглазову и Дмитрия Кучера заставили уйти из зала, а последнего потом окружили под судом и вынудили прокричать антироSSийские лозунги. Сотрудники Шария, а также корреспондент Юлия Корзун из издания "Страна.юа" написали заявления в полицию.

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