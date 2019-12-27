Зеленский перевел Грицака в запас Службы безопасности

Василий Грицак возглавлял СБУ с лета 2015 года.

Зеленский перевел Грицака в запас Службы безопасности
Фото: LB.ua

Президент Владимир Зеленский своим указом уволил с воинской службы в запас Службы безопасности Украины генерала армии, экс-главу СБУ Василия Грицака.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Уволить генерала армии Украины Грицака Василия Сергеевича с воинской службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе №963/2019 от 27 декабря.

Напомним, Грицак возглавлял СБУ с лета 2015 года по представлению бывшего президента Петра Порошенко.

До этого Грицак руководил Антитеррористическим центром при СБУ (с июля 2014 года), а ранее был первым заместителем главы СБУ Валентина Наливайченко. После увольнения Наливайченко Грицак был врио главы ведомства СБУ (с июня 2015 года).

20 мая 2019 года Грицак объявил о решении подать в отставку. С 3 июня Грицак ушел в отпуск. И.о главы СБУ был назначен Иван Баканов. 29 августа Рада уволила Грицака и назначила на главой СБУ Баканова.

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