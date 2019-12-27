Зеленский перевел Грицака в запас Службы безопасности

Василий Грицак возглавлял СБУ с лета 2015 года.

Президент Владимир Зеленский своим указом уволил с воинской службы в запас Службы безопасности Украины генерала армии, экс-главу СБУ Василия Грицака.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Уволить генерала армии Украины Грицака Василия Сергеевича с воинской службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе №963/2019 от 27 декабря.

Напомним, Грицак возглавлял СБУ с лета 2015 года по представлению бывшего президента Петра Порошенко.

До этого Грицак руководил Антитеррористическим центром при СБУ (с июля 2014 года), а ранее был первым заместителем главы СБУ Валентина Наливайченко. После увольнения Наливайченко Грицак был врио главы ведомства СБУ (с июня 2015 года).