СБУ за год разоблачила шестерых шпионов в дипломатических представительствах

Их выслали за пределы страны.

СБУ за год разоблачила шестерых шпионов в дипломатических представительствах
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины за 2019 год раскрыла шестерых шпионов, которые работали под прикрытием в дипломатических представительствах. Они были объявлены персонами нон-грата, сообщили в пресс-центре СБУ.

Один из них – роSSийский консул-советчик, который во Львовской области собирал информацию о состоянии ВСУ и готовил представителей нацменшин к акциям по дискредитации Украины на международной арене.

Всего за шпионство было открыто семь уголовных производств, а по статье за государственную измену начато 239 уголовных расследований.

"Благодаря эффективной деятельности контрразведки СБУ в этому году к разным срокам и видам наказания было осуждено 90 лиц, в том числе 24 – за государственную измену, 35 – за террористическую деятельность", – добавили к годовым итогам в СБУ.

Напомним, 4 октября 2018 консул Венгрии в Береговом был объявлен персоной нон-грата, в ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула.

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