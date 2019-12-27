Гончарук о газовых переговорах: дайте нам еще день-два

Премьер попросил журналистов не задавать вопросов на эту тему.

Гончарук о газовых переговорах: дайте нам еще день-два
Фото: kmu.gov.ua

РоSSийско-украинские переговоры о заключении нового долгосрочного контракта на транзит природного газа из РФ через Украину в настоящее время продолжаются.

Об этом сообщил на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук, передает "Интерфакс-Украина".

"Дайте нам еще день-два", - сказал глава правительства.

Он также журналистов не задавать вопросов на эту тему.

Напомним, с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и роSSийским "Газпромом". Украина при участии Еврокомиссии пыталась добиться от РоSSии подписания нового 10-летнего договора с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. В то же время в "Нафтогазе" изначально были скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко говорил , что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

10 декабря в рамках саммита "нормандской четверки" Украина и РФ провели газовые переговоры на высшем уровне. По итогам встречи президент Владимир Зеленский заявил о достигнутом прогрессе. По его словам, новый транзитный договор, скорее всего, не будет десятилетним, как хотела Украина, но и не однолетним, как предлагала РоSSия. Он также подтвердил, что Украина готова взять $3 млрд долга "Газпрома" газом.

19 декабря в Берлине прошли трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и Еврокомиссией, по итогам которых вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявил о достижении принципиальной договоренности о продолжении транзита.

20 декабря в Минске Украина и РФ подписали межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет. При этом "Нафтогаз "возьмет на себя риски тарифообразования на транзит газа ОГТСУ.

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