"Европейская солидарность" требует возбудить дело против Трубы

Партия «Европейская Солидарность» требует возбудить уголовное производство против уволенного главы ГБР Романы Трубы из-за записей прослушки в его кабинете. Об этом говорится в заявлении партии.

"Обязательным условием очистки ГБР является расследование так называемых «пленок Трубы», записанных в кабинете экс-руководителя ГБР. Из них очевидно, что ГБР стоит не на защите закона, а используется для политических расправ над оппозицией. До сих пор мы не увидели никакой реакции правоохранительной системы на эту информацию", - говорится в заявлении. В " ЕС " считают, что увольнения "за системное нарушение законов и Конституции" недостаточно.

"Кроме того, именно освобождение Трубы осуществлено с нарушениями Конституции. Как известно, согласно решению Конституционного суда от 16.12.2019, Президент не имеет права назначать руководство ГБР. В заключение Суда четко указано, что «подчинение НАБУ и ГБР Президенту Украины через назначение и увольнение руководителей создает угрозу независимости этих органов».