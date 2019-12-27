"Схемы" узнали о тайной встрече Богдана с Коломойским
Глава ОП комментировать встречу не захотел.
25 декабря глава Офиса президента Андрей Богдан встречался с олигархом Игорем Коломойским.
Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях".
Вначале журналисты зафиксировали встречу Богдана с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым в ресторане в Печерском районе Киева около 18:00. А около 20:00 того же дня Богдан встретился с Коломойским и его бизнес-партнерами в ресторане пятизвездочного отеля Premier Palace.
Опасаясь, что глава ОП, узнав о присутствии журналистов, может выйти через другие двери, съемочная группа решила зайти внутрь. По их данным, встреча длилась около часа.
После этого частную комнату ресторана покинули бизнес-партнер олигарха Михаил Киперман, экс-депутат Евгений Геллер, охранник Богдана и совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич. Последним вышел Коломойский.
Сам Коломойский отрицает встречу с Богданом. Говорит, что приехал в гостиницу, когда тот уже уехал.
"Вопрос вышеупомянутой встречи и достигнутых на ней договоренностей Коболев комментировать отказался, а Богдан на вопросы журналистов не ответил", - резюмировали журналисты.
Напомним, до назначения в Администрацию президента Богдан был адвокатом Коломойского.
После назначения в Офис президента Богдан заявил, что остановил свою адвокатскую лицензию.