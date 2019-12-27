В РФ парень, заявивший о подброшенных ему Росгвардией наркотиках, найден обезглавленным

Накануне он опубликовал в соцсетях видео, в котором рассказал о своем задержании.

?В РФ парень, заявивший о подброшенных ему Росгвардией наркотиках, найден обезглавленным
Фото: Insomnia/vk.com

Житель роSSийского Омска Дмитрий Федоров, который накануне заявил, что сотрудники Росгвардии при задержании подбросили ему наркотики, найден мертвым на железнодорожных путях.

Об этом сообщает Би-би-си.

Местные СМИ пишут, что труп Федорова был обезглавлен. Смерть парня подтвердила его девушка, а также депутат омского городского совета Дмитрий Петренко.

18 декабря Федоров опубликовал в соцсети "ВКонтакте" видеообращение , в котором рассказал, что несколькими днями ранее его остановили сотрудники Росгвардии по подозрению в распространении наркотиков.

"Меня попросили предъявить содержимое карманов куртки. Я начал выкладывать свои личные вещи из куртки. В процессе меня грубо оборвали, и один из сотрудников Росгвардии своей рукой полез в карман куртки, доставая мои личные вещи. В процессе из этого кармана вывалился сверток, который мне не принадлежит. Далее этот же сотрудник Росгвадии своей рукой полез в другой карман куртки, пустой, куда подложил еще четыре свертка, которые мне не принадлежат", - рассказывал он.

Затем, по словам Федорова, его отвезли в полицию, где продержали сутки без права на звонок и на адвоката.

Позднее Федоров рассказал журналистам радиостанции "Говорит Москва", что против него возбудили уголовное дело, и он начал работать с московским адвокатом, собирая доказательства своей невиновности. Адвокат Федорова отмечал, что его подзащитный готов пройти полиграф и психофизиологическое исследование, а 18 декабря он обратился с заявлением в УФСБ РоSSии.

В Росгвардии уже заявили, что по факту обращения Федорова проводится проверка. По версии силовиков, при задержании у молодого человека якобы обнаружили пакет с наркотическими веществами, и он в присутствии понятых признался в распространении наркотиков.

По информации местного сайте Om1.ru, Федоров был активным молодым человеком, занимался музыкой и через две недели должен был жениться. Журналисты пообщались с другом погибшего, который рассказал, что тот не употреблял наркотиков и негативно к ним относился.

Напомним, летом в РФ задержали корреспондента издания "Медуза" Игоря Голунова, специализирующегося на журналистских расследованиях. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков, т.к. якобы у него обнаружили несколько граммов запрещенного вещества.

Журналист свою вину отрицал, также экспертиза не выявила в его крови следов наркотиков. Тем не менее суд отправил Голунова под домашний арест. Коллеги жунралиста заявляли о его невиновности и фабрикации дела. На суде он и сам рассказал, что получал угрозы в связи с новым расследованием о похоронном бизнесе в Москве.

Дело Голунова вызвало в РоSSии большой резонанс. Начиная с 7 июня, журналисты и активисты ежедневно пикетировали здание ГУ МВД по Москве на Петровке. Позже журналиста отпустили.

Отметим, что ранее Министерство юстиции Украины сообщало, что в РФ более 1 тыс. украинцев осуждены за распространение наркотиков. Так, в среднем роSSийские суды приговаривают к 10 годам лишения свободы, а оправдательных приговоров практически не выносится. В Минюсте призвали украинцев не ездить в РоSSию работать курьерами и в других сферах, поскольку это может быть ловушкой.

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