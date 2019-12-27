Омбудсмен заявила о систематическом нарушении прав крымских политзаключенных

Администрация пенитенциарного учреждения РФ в Ростове-на-Дону систематически нарушает права незаконно осужденных крымских татар Тимура Ибрагимова и Сервера Зекирьяева. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова у себя на фейсбуке.

По ее словам, администрация СИЗО отказывается предоставлять необходимую медицинскую помощь политзаключенным. Кроме того, суд Ростова-на-Дону отказал стороне защиты в предоставлении медицинской помощи Тимуру Ибрагимову и Серверу Зекирьяеву.

"Тимур Ибрагимов - инвалид III группы - у него отсутствует один глаз. Сервер Зекирьяев имеет хронический остеохондроз, радикулит, почечную недостаточность и гипертонию. Кроме того, сейчас, Сервер жалуется воспалением лимфатических узлов на шее и проблемы с сосудами на ногах", - отметила Денисова.

Она в очередной раз обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой срочно принять меры по проведению полного медицинского обследования, по результатам которого обеспечить предоставление необходимого лечения.

2 декабря Верховный суд РФ при рассмотрении апелляционной жалобы изменил приговор первой симферопольской группе фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир". Сроки заключения для крымчан стали меньше на 6 месяцев.