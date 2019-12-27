Правительство утвердило законопроект "О труде", который увеличит официальную занятость

Далее документ направят в Верховную Раду.

Правительство утвердило законопроект "О труде", который увеличит официальную занятость
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров Украины на заседании 27 декабря утвердил законопроект "О труде", целью которого является увеличение официальной занятости и уровня зарплат. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов.

По его словам, разработка нового законопроекта обусловлена тем, что нынешний КзоТ не защищает работников и не предусматривает современных видов труда, как фриланс, дистанционная занятость и тому подобное.

"Поэтому растет работа в тени, зарплаты в конвертах, сложности в поиске работы, фактическое отсутствие защиты работников частного бизнеса", – отметил Милованов.

Он сообщил, что новое законодательство призвано совершить следующие изменения:

  • сохранить и расширить социальные права и гарантии работников путем легализации труда;
  • увеличить количество легальных рабочих мест;
  • обеспечить равные возможности труда для мужчин и женщин;
  • повысить доходы работников;
  • гармонизировать законодательство с ЕС.

Далее документ отправят на рассмотрение парламента, а после принятия и подписания закон должен вступить в силу через шесть месяцев. Еще год будет действовать переходной период.

"Законопроект планируется рассматривать в парламенте пакетом с другими законопроектами, которые влияют на рынок труда и трудовые отношения", – добавил министр.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, реформа рынка труда позволит создать 1 000 000 рабочих мест за пять лет.

Напомним, ранее Милованов сообщил, что новый законопроект предлагает убрать обязанность сотрудника отрабатывать две недели после увольнения.

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