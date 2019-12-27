Кабмин предложил Раде создать независимого регулятора для "Укрзализныци"

Регулятор будет формировать тарифы на услуги субъектов естественных монополий.

Кабмин предложил Раде создать независимого регулятора для "Укрзализныци"
Фото: Евгений КравцовФБ

Кабинет министров на заседании в пятницу утвердил и направил в Верховную Раду законопроект о создании Национальной комиссии в сфере транспорта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Алексея Гончарука.

Регулятор будет формировать тарифы на услуги субъектов естественных монополий, выдавать лицензии в сфере железнодорожного транспорта и проверять выполнение их условий.

Задача этого органа - формировать ценовую и тарифную политику с применением стимулирующих механизмов; контролировать ценообразование и не допускать перекрестное субсидирование; содействовать развитию конкуренции на рынке.

Напомним, что в начале 2019 года Антимонопольный комитет Украины признал "Укрзализныцю" природной монополией и посоветовал создать независимого регулятора для регулирования тарифов на ж/д перевозки.

Также АМКУ рекомендовал разделить путевое хозяйство (пути, инфраструктура) и бизнес перевозки, в частности, допустить частные локомотивы, чтобы исключить влияние на других участников рынка грузоперевозок.

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