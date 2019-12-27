GR-директор фестиваля Atlas Weekend проходит в Раду вместо Венедиктовой

Директор по связям с госорганами и корпоративной социальной ответственности мзыкального фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко проходит в Верховную Раду от партии "Слуги народа" вместо новоназначенной временно исполняющей обязанности директора Госбюро расследований депутата Ирины Венедиктовой.

Об этом свидетельствует избирательный список партии и сообщение на фейсбуке замглавы "Слуги народа" Евгении Кравчук. "Между тем, Александру Санченко, приготовиться - работа в Раде уже ждет!", - написала она.

Санченко указан 137-м номером в списке партии.

31-летний Санченко родился в Сумах, получил финансовое образование в Международном университете финансов и в сфере делового администрирования в Международном институте менеджмента.Работает директором по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля "Atlas Weekend".

До этого он основал всеукраинский конкурс красоты, сообразительности и таланта "СтудМис Украины", был соинциатором проекта Kyiv Free Wi-Fi и координатором в Red Bull Ukraine.

Напомним, сегодня, президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы Государственного бюро расследований и назначил врио на эту должность нардепа Ирину Венедиктову.