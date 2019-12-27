Кабмин одобрил законопроект о медиации, который позволит решать споры вне суда

Напомним, в феврале 2019 года Верховная Рада VIII созыва провалила законопроект о медиации.
Тогда в законопроекте медиацию предлагали определить как альтернативный (внесудебный) метод разрешения споров, с помощью которого стороны спора пытаются в рамках структурированного процесса самостоятельно, на добровольной основе достичь согласия для разрешения их спора с помощью медиатора (независимой и нейтральной стороны).
Данный метод разрешения споров смог бы применяться в любых случаях, в том числе гражданских, хозяйственных, административных, а также в уголовных процессах и делах по поводу административных правонарушений. Медиация проводилась бы по взаимному согласию сторон спора на основании принципов добровольного участия, равенства, активности, самоопределения сторон, независимости, нейтральности и конфиденциальности информации.