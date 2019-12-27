Кабмин одобрил законопроект о медиации, который позволит решать споры вне суда

Ожидается, что это позволит сэкономить и время, и средства.

Кабмин одобрил законопроект о медиации, который позволит решать споры вне суда
Фото: Facenews.ua

Кабинет министров Украины на заседании одобрил законопроект о медиации, который позволяет урегулировать споры без судебных разбирательств.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Правительство одобрило законопроект "О медиации" – внесудебном решении споров через специального посредника", – пояснил он.

Ожидается, что это значительно сократит время и стоимость судебных процедур для граждан и бизнеса.

Суперечки можна буде вирішити поза судом.

Уряд схвалив законопроект “Про медіацію” — позасудове вирішення суперечок через спеціального посередника.

Це значно скоротить час і вартість судових процедур для людей та бізнесу, особливо малого та середнього.

?Засідання Уряду.

— Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) December 27, 2019

Напомним, в феврале 2019 года Верховная Рада VIII созыва провалила законопроект о медиации.

Тогда в законопроекте медиацию предлагали определить как альтернативный (внесудебный) метод разрешения споров, с помощью которого стороны спора пытаются в рамках структурированного процесса самостоятельно, на добровольной основе достичь согласия для разрешения их спора с помощью медиатора (независимой и нейтральной стороны).

Данный метод разрешения споров смог бы применяться в любых случаях, в том числе гражданских, хозяйственных, административных, а также в уголовных процессах и делах по поводу административных правонарушений. Медиация проводилась бы по взаимному согласию сторон спора на основании принципов добровольного участия, равенства, активности, самоопределения сторон, независимости, нейтральности и конфиденциальности информации.

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