Рябошапка решил прямо во время судебного заседания поменять прокуроров в деле о расстреле Небесной Сотни

Экс-"беркутовцы" поддержали замену прокуроров.

Рябошапка решил прямо во время судебного заседания поменять прокуроров в деле о расстреле Небесной Сотни
Фото: Макс Левин

Судья Апелляционного суда Васильева во время слушания апелляционной жалобы в деле о расстреле Небесной Сотни зачитала постановление Генерального прокурора Руслана Рябошапки о том, что в дело вводят новую группу прокуроров, а прокуроров, которые поддерживали обвинение в деле - Алексея Донского, Яниса Симонова, Игоря Земского и Дениса Иванова - исключают из группы прокуроров.

Группа новых прокуроров явилась во время перерыва по делу, и во время зачитывания распоряжения они стояли за спинами прокуроров Земского, Донского, Иванова и Симонова.

Судья после совещания приняла решение добавить часть прокуроров, о которых идет речь в постановлении, к существующей группе, а именно, включить в группу прокуроров Куцего, Субботина и Шевеленко. “Решайте с Генеральным прокурором вопрос своих полномочий”, - сообщила судья.

Напомним, в Апелляционном суде Киева сегодня рассматривают апелляционную жалобу экс-”беркутовцев” Олега Янишевского, Александра Маринченко, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуры, обвиняемых в преступлениях, приведших к смерти 49 людей на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Жалоба была подана на решение Святошинского суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Адвокаты потерпевших и прокуроры по делу, который до сих пор поддерживали обвинение, заявили о том, что необходимо время для прояснения полномочий прокуроров и изучения ситуации.

Напомним, что накануне поступила информация о включении экс-"беркутовцев" в список на обмен. Адвокат потерпевших Евгения Закревская объяснила, что есть только два юридически правильных сценария - либо дождаться приговора обвиняемым в суде первой инстанции, либо через Апелляционный суд снять с них ограничение свободы передвижения. В суде, по ее словам, реализуется второй сценарий.

Прокуроры по делу, которые поддерживали обвинение до сих пор, не подавали ходатайств о том, чтобы обвиняемым смягчили меру пресечения свободы и отрицают такую возможность.

Прокурор Алексей Донской поставил под сомнение вопрос полномочий всех прокуроров в деле и просит перерыв, однако судья настаивает на продолжении рассмотрения дела.

Адвокат Закревская заявила, что новые прокуроры не могут так быстро быть ознакомлены с многотомным делом, которое слушали несколько лет, и высказала опасения, что они могут быть заангажированы. Она заявила отвод новым прокурорам.

Обвиняемые экс-"беркутовцы" высказались против отвода новым прокурорам, а один из них - Сергей Зинченко - заявил, что по его мнению, предыдущие прокуроры манипулировали, а теперь в дело вошли прокуроры, которые оценят дело объективно.

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