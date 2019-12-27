Мошенники требуют деньги у сотрудников Минобороны и Генштаба на "новогодние подарки"

Министерство обороны предупредило своих сотрудников, а также работников Генштаба ВСУ, что под новый год активизировались мошенники, которые требуют сдать деньги на "новогодние подарки". Об этом Минобороны сообщило на фейсбуке.

"На телефоны сотрудников Минобороны и Генерального штаба ВСУ звонят неидентифицированных лица от имени руководства МО с просьбой перевести средства на банковские карточки на «новогодние подарки", - сказано в сообщении.

В Минобороны предупредили, что ведомство никогда не проводит подобных "акций". Эти действия являются мошенничеством. Министерство же сообщило об этих фактах в соответствующие правоохранительные органы.