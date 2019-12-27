В Канаде из фильма "Один дома-2" вырезали сцену с Трампом
Президент США предположил, что на это повлиял Трюдо и заявил, что "фильм больше не будет прежним".
Фото: Скриншот видео
Канадская телерадиокомпанией СВС вырезала из фильма "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" сцену с Дональдом Трампом.
Об этом сообщает Fox13.
Отсутствие в фильме нынешнего президента США заметили зрители и начали обсуждать это в социальных сетях.
Трамп же сделал репост публикации Fox13, в которой сообщалось о вырезанной сцене и предположил, что на это повлиял премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По мнению президента США, Трюдо "не нравится платить за членство в НАТО или торговлю".
"Полагаю, Джастину Т. не особо нравится, что я заставляю его платить за НАТО и торговлю", - написал американский президент.
"Этот фильм больше никогда не будет прежним (шучу)", - добавил Трамп.