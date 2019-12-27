В Беларуси арестовали организатора акции против интеграции с Россией

Один из оппозиционных лидеров Беларуси, сопредседатель партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец помещен под административный арест на 15 суток.

Об этом информирует DW.

Сотрудники ОМОНа ждали политика у подъезда его дома в Минске и увезли в управление внутренних дел, сообщил правозащитный центр "Весна" в четверг, 26 декабря.

По данным правозащитников, Северинца в этот же день собирались судить за призыв к участию в акции против интеграции Беларуси с Россией 7 декабря. Позднее супруга политика Ольга заявила, что суд Фрунзенского района оштрафовал его на 50 базовых величин (1275 белорусских рублей).

ОМОН уже задерживал Павла Северинца 18 декабря. В отделе милиции на него составили два протокола о нарушении закона на акциях 7 и 8 декабря и повезли в суд. Судья счел политика виновным в нарушении организации массового мероприятия и назначил ему административный арест на 15 суток. Но в тот же день оппозиционера отпустили, призвав "не нарушать законодательство" 20 декабря.

В Минске 26 декабря проходит более 15 судов над участниками акций против интеграции с РФ . По сведениям центра "Весна", в большинстве случаев им назначают штрафы. Одну из участниц судья приговорила, помимо штрафа, к 5 суткам ареста.

В декабре в белорусской столице состоялись уже четыре акции протеста против соглашения об углубленной интеграции Беларуси с Россией . Они не были согласованы с властями, но в целом прошли мирно. По данным наблюдателей, в каждой из них приняло участие от 100 до 1500 человек. Очередная акция запланирована на 29 декабря.

Напомним, в конце ноября Путин и Лукашенко договорились создать единые парламент и правительство. Сообщалось, что планируемое Союзное государство - это надгосударственное объединение РФ и Беларуси с организацией единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространств.

7 декабря Лукашенко и Путин провели пятичасовые переговоры о "союзном государстве". Президент Беларуси заявил, что не просит ничего, "только равные условия".