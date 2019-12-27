В Беларуси арестовали организатора акции против интеграции с Россией

В Минске 26 декабря проходит более 15 судов над активистами.

Один из оппозиционных лидеров Беларуси, сопредседатель партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец помещен под административный арест на 15 суток.

Об этом информирует DW.

Сотрудники ОМОНа ждали политика у подъезда его дома в Минске и увезли в управление внутренних дел, сообщил правозащитный центр "Весна" в четверг, 26 декабря.

По данным правозащитников, Северинца в этот же день собирались судить за призыв к участию в акции против интеграции Беларуси с Россией 7 декабря. Позднее супруга политика Ольга заявила, что суд Фрунзенского района оштрафовал его на 50 базовых величин (1275 белорусских рублей).

ОМОН уже задерживал Павла Северинца 18 декабря. В отделе милиции на него составили два протокола о нарушении закона на акциях 7 и 8 декабря и повезли в суд. Судья счел политика виновным в нарушении организации массового мероприятия и назначил ему административный арест на 15 суток. Но в тот же день оппозиционера отпустили, призвав "не нарушать законодательство" 20 декабря.

В Минске 26 декабря проходит более 15 судов над участниками акций против интеграции с РФ. По сведениям центра "Весна", в большинстве случаев им назначают штрафы. Одну из участниц судья приговорила, помимо штрафа, к 5 суткам ареста.

В декабре в белорусской столице состоялись уже четыре акции протеста против соглашения об углубленной интеграции Беларуси с Россией. Они не были согласованы с властями, но в целом прошли мирно. По данным наблюдателей, в каждой из них приняло участие от 100 до 1500 человек. Очередная акция запланирована на 29 декабря.

Напомним, в конце ноября Путин и Лукашенко договорились создать единые парламент и правительство. Сообщалось, что планируемое Союзное государство - это надгосударственное объединение РФ и Беларуси с организацией единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространств.

7 декабря Лукашенко и Путин провели пятичасовые переговоры о "союзном государстве". Президент Беларуси заявил, что не просит ничего, "только равные условия".

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