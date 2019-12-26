Член НКРСИ Скляров уволился с должности

Зеленский начинает менять состав регулятора телекома.

Член НКРСИ Скляров уволился с должности
Фото: nkrzi.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 26 декабря досрочно уволил члена Национальной комиссии по регулированию связи и информатизации (НКРСИ) Александра Склярова.

Об этом говорится в указе №953/2019.

Скляров, назначенный в комиссию еще и.о. президента Александром Турчиновым в мае 2014 года и переназначенный в июле того же года президентом Петром Порошенко, уволился по собственному желанию.

Срок полномочий членов НКРСИ - шесть лет.

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