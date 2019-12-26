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2019-12-26
Член НКРСИ Скляров уволился с должности
Зеленский начинает менять состав регулятора телекома.
Фото: nkrzi.gov.ua
Президент Владимир Зеленский 26 декабря досрочно уволил члена Национальной комиссии по регулированию связи и информатизации (НКРСИ) Александра Склярова.
Об этом говорится в указе №953/2019.
Скляров, назначенный в комиссию еще и.о. президента Александром Турчиновым в мае 2014 года и переназначенный в июле того же года президентом Петром Порошенко, уволился по собственному желанию.
Срок полномочий членов НКРСИ - шесть лет.