ГПУ провела следственный эксперимент со свидетелем в деле об убийствах на Майдане

Речь идет о выстрелах в сторону отеля "Украина" с места, где находились силовики.

ГПУ провела следственный эксперимент со свидетелем в деле об убийствах на Майдане
Фото: Макс Требухов

Генеральная прокуратура Украины провела следственный эксперимент со свидетелем в производстве по факту препятствования мирным акциям протеста во время Евромайдана. Об этом сообщил в пресс-службе ГПУ.

"24 декабря провели следственный эксперимент при участии свидетеля в уголовном производстве по факту препятствования проведению сборов и митингов в ноябре 2013 – феврале 2014 на Майдане Независимости в Киеве с целью подтверждения показаний других свидетелей относительно выстрелов в сторону отеля "Украина" с места, где находились правоохранители", – уточнили в Генеральной прокуратуре Украины.

Сообщается, что в связи с передачей следствия от ГПУ к уполномоченным органам досудебного расследования некоторые следственные действия в производствах относительно событий на Майдане Независимости проводят прокуроры ГПУ.

Напомним, генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что 27 прокуроров ГПУ готовы перейти в Государственное бюро расследований (ГБР).

Туда перейдут прокуроры, которые занимаются расследованиями уголовных производств о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-2014 годах на Майдане Независимости.



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