РПЦ разрывает общение с Александрийским патриархом из-за признания ПЦУ

Представительства РПЦ в Африке переводятся под прямую юрисдикцию Русской православной церкви.

РПЦ разрывает общение с Александрийским патриархом из-за признания ПЦУ
Фото: cerkvarium.org

Священный синод РПЦ, который проходил 25-26 декабря в Москве, отреагировал на признание Православной церкви Украины патриархом Александрийским и всей Африки Феодором II.

В решении Синода есть два ключевых тезиса, говорится на сайте проекта общественной организации "Центр религиозной безопасности" Cerkvarium.

Первый – РПЦ разрывает евхаристические отношения с Александрийским патриархом Федором II и епископами, которые уже признали или собираются признать ПЦУ.

Второй – представительства РПЦ в Африке переводятся под прямую юрисдикцию Русской православной церкви. Отмечается, что именно этим Москва угрожала Каиру, "прикрываясь заботой о сохранении единого православия".

Сообщается также, что патриарха Федора обвиняли в том, что он единолично принял решение о признании ПЦУ, однако это, по информации Cerkvarium, не соответствует действительности – решение о признании было принято почти всеми членами Синода.

Полный текст Синодального решения:

  1. Выразить глубокую скорбь в связи с антиканоническими действиями Патриарха Александрийского Феодора, который вступил в общение с раскольниками.
  2. Подчеркнуть, что решение Патриарха Александрийского Феодора о признании украинских раскольников противоречит неоднократным заявлениям Его Блаженства в поддержку канонической Украинской Православной Церкви и ее Предстоятеля митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, в том числе, сделанным в ходе его последнего визита в Украинскую Православную Церковь 27 сентября - 1 октября 2018, через три недели после вторжения Константинопольского Патриархата на Украине с помощью назначения "экзархов" в Киев.
  3. Отметить, что решение о признании раскольнической структуры в Украине не было принято на состоявшемся 7-9 октября заседании Священного Синода Александрийского Патриархата, а не выносилось на голосование его архиереев и, соответственно, не имеет соборного характера, а принято Предстоятелем этой Церкви единолично.
  4. Подтвердить невозможность поминовения имени Патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним.
  5. Сохранить церковное общение с архиереями Александрийской Православной Церкви, кроме поддержавших или тех, кто в будущем поддержит легализацию украинского раскола.
  6. Прекратить деятельность представительства Александрийского Патриархата при Московском Патриаршем престоле.
  7. Представительство Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Александрийском превратить в приход Русской Православной Церкви в Каире.
  8. Вывести из-под юрисдикции Александрийского Патриархата прихода Русской Православной Церкви, находящихся на Африканском континенте, предоставив им ставропигиальный статус.

Напомним, 8 ноября патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II во время божественной литургии в храме в столице Египта поминал имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины.

Таким образом Александрийский патриархат присоединился к числу церквей, признающих автокефалию ПЦУ. Как известно, Александрийская церковь имеет в диптихах второе после Вселенского патриархата место.

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