Суд обязал НАБУ допросить Луценко и Матиоса по делу о возможных злоупотреблениях властью

Высший антикоррупционный суд своим решением обязал Национальное антикоррупционное бюро допросить экс-главу ГПУ Юрия Луценко и бывшего главного военного прокурора Анатолия Матиоса по делу о возможном злоупотреблении служебным положением. Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на материалы дела.

"Суд установил, что НАБУ расследует дело от 09.10.2019 по факту злоупотребления служебным положением Луценко и Матиосом, то есть по 1 ст. 364 Уголовного кодекса. Сведения об уголовном правонарушении были внесены на основании решения суда по заявлению адвоката Захарченко по факту возможной незаконной передачи одного из уголовных производств в главную военную прокуратуру генеральным прокурором Луценко с злоупотреблением им своим служебным положением", – уточнили в агентстве.

11 ноября адвокат Титаренко ходатайствовал о вызове и допросе Луценко и Матиоса в качестве свидетеля, но ответа о результате рассмотрения ходатайства он не получил. 16 декабря ВАКС обязал НАБУ рассмотреть это ходатайство и вызвать их на допрос.