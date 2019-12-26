Суд обязал НАБУ допросить Луценко и Матиоса по делу о возможных злоупотреблениях властью

Их вызовут на допрос в качестве свидетелей.

Суд обязал НАБУ допросить Луценко и Матиоса по делу о возможных злоупотреблениях властью
Фото: president.gov.ua

Высший антикоррупционный суд своим решением обязал Национальное антикоррупционное бюро допросить экс-главу ГПУ Юрия Луценко и бывшего главного военного прокурора Анатолия Матиоса по делу о возможном злоупотреблении служебным положением. Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на материалы дела.

"Суд установил, что НАБУ расследует дело от 09.10.2019 по факту злоупотребления служебным положением Луценко и Матиосом, то есть по 1 ст. 364 Уголовного кодекса. Сведения об уголовном правонарушении были внесены на основании решения суда по заявлению адвоката Захарченко по факту возможной незаконной передачи одного из уголовных производств в главную военную прокуратуру генеральным прокурором Луценко с злоупотреблением им своим служебным положением", – уточнили в агентстве.

11 ноября адвокат Титаренко ходатайствовал о вызове и допросе Луценко и Матиоса в качестве свидетеля, но ответа о результате рассмотрения ходатайства он не получил. 16 декабря ВАКС обязал НАБУ рассмотреть это ходатайство и вызвать их на допрос.

Напомним, в августе Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировать уголовное производство по факту возможных злоупотреблений властью или служебным положением генпрокурором Юрием Луценко.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На западной границе Украины образовались километровые очередиНа западной границе Украины образовались километровые очереди
"Я не верю!": на Майдане в Киеве проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь"Я не верю!": на Майдане в Киеве проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь
Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"
Нефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотникиНефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотники
Судья Конституционного суда Мельник подал в отставку, - СМИСудья Конституционного суда Мельник подал в отставку, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
НАБУ пришло с обыском в Министерство информполитики из-за бренда Ukraine NOWНАБУ пришло с обыском в Министерство информполитики из-за бренда Ukraine NOW
Суд обязал нардепа Дубневича носить электронный браслет еще два месяцаСуд обязал нардепа Дубневича носить электронный браслет еще два месяца
Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемую по делу Шеремета КузьменкоАпелляционный суд оставил под стражей подозреваемую по делу Шеремета Кузьменко
В Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста Хашогги вынесли пять смертных приговоровВ Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста Хашогги вынесли пять смертных приговоров
Адвокат по делу Шеремета опроверг доказательство о "принте" АнтоненкоАдвокат по делу Шеремета опроверг доказательство о "принте" Антоненко
Подозреваемому в злоупотреблении властью экс-нардепу Дмитрию Колесникову назначили залог в 750 тыс. грнПодозреваемому в злоупотреблении властью экс-нардепу Дмитрию Колесникову назначили залог в 750 тыс. грн
ГПУ обновила группу прокуроров по делу об убийстве ШереметаГПУ обновила группу прокуроров по делу об убийстве Шеремета
НАБУ вручило новое подозрение экс-нардепу ПоляковуНАБУ вручило новое подозрение экс-нардепу Полякову
НАБУ пришло с обыском в одесское СМИ "Думская"НАБУ пришло с обыском в одесское СМИ "Думская"
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей замглавы Миграционной службы ПимаховойНАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей замглавы Миграционной службы Пимаховой
Последние новости
Подгружаем последние новости