Фермера Бутрименко, сдавшего боевикам "ДНР" украинских спецназовцев, внесли в список на обмен, - адвокат

Ему также изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Подозреваемый в причастности к гибели украинских спецназовцев на Донбассе в 2014 году Николай Бутрименко внесен в список на обмен удерживаемыми лицами.

Об этом стало известно во время подготовительного заседания Ореховского райсуда Запорожской области, который повторно слушает дело Бутрименко после апелляции, передает "Радио Свобода".

Во время заседания по ходатайству прокуратуры подозреваемому была изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

"Это ходатайство было обосновано тем, что участники Трехсторонней контактной группы по обмену пленными... достигли договоренности о включении Бутрименко в списки на обмен. И поэтому заявлено такое ходатайство, поскольку сама процедура обмена предусматривает, чтобы человек не содержался под стражей, или под залогом, или под домашним арестом - только личное обязательство. Прокурор взял это определение. Насколько понимаю, он поехал в Мариупольское СИЗО , и сегодня или завтра Бутрименко заберут сотрудники Службы безопасности. То есть он не поедет сам домой - будет направлен работниками СБУ к месту сбора", - рассказала адвокат потерпевших Елена Яркина.

По ее словам, сейчас дело Бутрименко не закрыто -он остается в статусе обвиняемого. Следующее заседание назначено на 15 января.

"Он обязан прибыть 15 января в суд или участвовать в режиме видеоконференции. Сегодня позиция пострадавших не будет заслушана, поскольку их не вызывали на судебное заседание из-за техническое переноса дел", - добавила адвокат.

Напомним, Бутрименко в 2014 году сдал боевикам "ДНР" местоположение украинских спецназовцев, в результате чего их расстреляли. В мае 2019 года его приговорили к восьми годам тюрьмы, шесть из которых ему зачтут по "закону Савченко".