СБУ пресекла незаконную закупку украинского вооружения в Иран

Контрразведка СБУ пресекла деятельность международной группировки, которая обеспечивала финансирование незаконных операций по приобретению в Украине товаров военного назначения для реализации в Иране. Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Фото: СБУ

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам. Незаконная переправка такой продукции в Иран противоречит резолюции СБ ООН №2231 от 20.07.2015", - отметили в СБУ .

Для финансирования махинаций использовались фирмы с признаками фиктивности, зарегистрированные в Украине, Иране, Турции, странах Балтии и офшорах. Кроме того, злоумышленники создали теневую систему незаконных переводов и обналичивания денег вне контроля органов финансового мониторинга.

"По информации спецслужбы, противоправная деятельность является частью неофициальной финансово-расчетной системы "хавала", которая является незаконной альтернативой официальным платежным системам", - сообщили в ведомстве.

В ходе обысков по местам функционирования так называемых бэк-офисов "хавалы" и жительства злоумышленников в Киевской и Днепропетровской области, правоохранители изъяли финансовую документацию, печати и бланки иностранных субъектов хозяйствования, ключи доступа к системам клиент-банк, вычислительную технику, материальные и оптические носители информации и мобильные телефоны.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Также правоохранители выявили деньги в сумме почти $600 тыс. и €235 тыс.

По данному факту начаты уголовные производства по ч.3 ст.28 (совершение преступления организованной группой), ч.2 ст.201 (контрабанда), ч.2 ст 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

Решается вопрос о наложении ареста на полученные средства.