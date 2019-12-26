Арахамия: правки к законопроекту о земле могут заблокировать работу Рады на 3-4 месяца

"Это давление: парализовать парламент или как-то договариваться".

?Арахамия: правки к законопроекту о земле могут заблокировать работу Рады на 3-4 месяца
Фото: facebook/Слуга Народу

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что в худшем случае правки к законопроекту о земле могут заблокировать работы Верховной Рады на 3-4 месяца.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента после заседания аграрного комитета.

"Такой небольшой закон и 4000 правок - это давление, чтобы у нас был лимитированный выбор: или парализовать парламент на 3-4 месяца, или как-то договариваться и идти на компромиссы", - сказал Арахамия.

По его словам, сейчас на заседаниях аграрного комитета Рады пытаются найти какой-то выход, чтобы не допустить этого. Пока что рабочей группе удалось объединением сократить число правок до 2500, но некоторые депутаты с этим не согласны.

"Мы сейчас общаемся о разнице в 500 правок. Что это такое? Это несколько дней работы в комитете, но в парламенте это будет неделя. Что такое неделя в парламенте? Это примерно 50 законов, которые мы не принимаем. Если мы остановимся на четыре месяца - это будет 300-400 законов", - сказал Арахамия.

При этом он признал, что принятие законопроекта по состоянию на конец декабря выглядит как "долгая история".

Следующее заседание аграрного комитета состоится в субботу, 28 декабря. К нему планируют подготовить новую сравнительную таблицу, над которой можно будет начать работу.

Напомним, что аграрный комитет остался без новогодних каникул из-за земельного закона. Правки будут рассматривать вплоть до 10 января.

В первом чтении законопроект о земле приняли еще в середине ноября.

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